Німеччина хоче від Януковича гарантій для роботи своїх фондів

Київ, 26 серпня. УНІАН. Політичні кола Німеччини розраховують отримати під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Німеччини гарантії на присутність в Україні німецьких політичних фондів.

Про це в інтерв`ю газеті ”День” (№ 151 від 26 серпня) заявив посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, відповідаючи на запитання, чи дійсно вичерпано інцидент із затриманням у Борисполі керівника українського відділення Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ.

”Після цього випадку Ніко ЛАНГЕ вже кілька разів безперешкодно в’їжджав і виїжджав з України. Тому гострої проблеми тут немає. З іншого боку, в деяких важливих політичних колах у Німеччині склалося таке враження, що діяльність німецьких політичних фондів в Україні не дуже вітається. На мою думку, цей візит слід використати для того, щоб надійно позбавитися такого враження”, - сказав Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.

Водночас німецький дипломат не став коментувати заяву Генеральної прокуратури України про те, що громадянин Німеччини Н.ЛАНГЕ був затриманий за дорученням Служби безпеки України через його втручання у внутрішні справи України. ”Мені здається, що це поняття походить зовсім з іншого часу. Деякі країни користуються цим поняттям ще й сьогодні”, - зазначив він.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ підкреслив, що німецькі політичні фонди здійснюють свою діяльність в Україні на прозорих умовах. ”Слід враховувати, що ці фонди діють в Україні у певному політичному просторі. Усе, чим вони займаються, прозоро. Їхню діяльність можна прослідити й навіть побачити на веб-сайті. Усе це йде якнайкраще на користь посилення демократичного розвитку України. Слід також враховувати, що всі політичні фонди є відмінною рисою політичного ландшафту Німеччини”, - вважає посол ФРН.

Як повідомляв УНІАН, Н.ЛАНГЕ був затриманий українськими прикордонниками 26 червня в аеропорту ”Бориспіль” та утримався там впродовж 10 годин, поки влада України не скасувала заборону на його в`їзд до України.

30 червня заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що служби, які не пропускали в Україну Н.ЛАНГЕ, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій.

27 травня у своїй аналітичній статті ”Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією”, розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.

30 липня Генеральна прокуратура України заявила, що Н.ЛАНГЕ був затриманий за дорученням Служби безпеки України через його втручання у внутрішні справи України.