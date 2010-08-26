Україна погодилася на чергову допомогу від ЄС в 40 млн. євро

Київ. 26 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням № 1653-р від 25 серпня схвалив проект Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови.

Текст відповідного розпорядження розміщений на Урядовому порталі.

Уряд уповноважив заступника начальника Головного управління державної служби Андрія ВИШНЕВСЬКОГО підписати цей меморандум.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні уряду 25 серпня повідомив, що меморандум передбачає виділення Європейською комісією для України понад 40 млн. євро. ”Передбачається, що у рамках цієї програми Україна протягом 2011-2012 років зможе отримати більше 40 млн. євро на проведення інституційних реформ”, - сказав М.АЗАРОВ.