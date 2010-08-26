Україна та Німеччина підпишуть угоду про боротьбу з тероризмом

Київ, 26 серпня. УНІАН. Уряд розпорядженням № 1648-р від 25 серпня схвалив проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом ФРН про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

Текст відповідного розпорядження розміщений на Урядовому порталі.

Уряд уповноважив на підписання цієї угоди міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.