Співпраця України з НАТО буде прагматичною

Київ. 26 серпня. УНІАН. Розвиток подальшої співпраці з НАТО у військовій сфері в умовах позаблоковості України не несе зобов`язань з приєднання до системи колективної безпеки і є суто прагматичним і практичним.

Про це в інтерв`ю газеті «Красная звезда» (центральний друкований орган Міноборони РФ – УНІАН) заявив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Він відзначив, що сьогодні військову співпрацю з НАТО приведено у відповідність із Законом «Про принципи внутрішньої і зовнішньої політики» і основними положеннями послання Президента України до українського народу.

«Збройні сили України в своїх відносинах з НАТО реалізують принцип послідовності і спадкоємності, зосереджуючись на прагматичній співпраці. У планах військової співпраці Україна – НАТО на 2010 рік залишено тільки ті заходи, які мають практичну користь для наших Збройних сил і не пов`язані з тематикою членства в Альянсі», - заявив М.ЄЖЕЛЬ.

Як наголосив міністр, головною метою співпраці з НАТО у військовій сфері є розвиток ВСУ відповідно до кращих світових стандартів.

Серед основних напрямів військової співпраці з Альянсом М.ЄЖЕЛЬ назвав оборонне планування, розвиток оперативних можливостей, участь у міжнародних операціях з врегулювання криз на виконання міжнародних зобов`язань України.

За словами міністра, в сучасних умовах критерії боєготовності ВСУ є такими ж, як у країнах Європи і НАТО: здатність виконувати конституційний обов`язок, підтримувати регіональну безпеку шляхом участі в міжнародних операціях з урегулювання криз, а також належна взаємна сумісність.

«Ми плануємо продовжити залучення українських військових до міжнародних миротворчих операцій у Косово і Афганістані, Тренувальній місії в Іраку, антитерористичній операції «Активні зусилля» як інструменту запобігання загрозам європейській безпеці», повідомив М.ЄЖЕЛЬ.

Таким чином, резюмував він, «розвиток подальшої співпраці з НАТО у військовій сфері в умовах позаблоковості України не несе зобов`язань з приєднання до системи колективної безпеки і є суто прагматичним і практичним».