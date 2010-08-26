Валенса вірить, що Янукович захистить свободу слова в Україні

Київ. 26 серпня. УНІАН. Колишній Президент Польщі Лех ВАЛЕНСА вірить у те, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ забезпечить свободу слова в Україні.

Про це Л.ВАЛЕНСА заявив в інтерв`ю телеканалу ТВі.

”Я з багатьма справами вашого Президента не погоджуюся, але якщо ви дійдете до нього з аргументами, шукайте правового вирішення і тоді ви отримаєте позитивну реакцію. Я вірю в цього Президента, незалежно від того, що у нас різна політична орієнтація”, - сказав Л.ВАЛЕНСА.

Екс-Президент Польщі згадав, що йогое знайомство з В.ЯНУКОВИЧЕМ відбулось на попередніх президентських виборах в Україні у 2004 році. ”Я познайомився з ним, коли він мав проблеми, коли не були визнані результати виборів на його користь і він міг вдатись до силового варіанту. І він вже дав таке розпорядження. Але в той момент він послухав ВАЛЕНСУ і скасував своє рішення. І це мені дуже сподобалось, бо це політик, що дослухається до добрих аргументів”, - вважає він.

На думку Л.ВАЛЕНСИ, демонстрації та страйки повинні бути останнім аргументом у діяльності опозиційних сил та засобів масової інформації. ”У момент великої перебудови, великої кількості думок страйки нервують. Тут проблема не в пресі, а в тому, що немає залізної правової рамки. В Польщі трохи краще, ніж в Україні, але теж не зовсім добре. Як Президент він зараз змучений цією складною ситуацію, він хотів би спокійнішого життя. Він, з його точки зору, має рацію, але з точки зору людей, які хочуть страйкувати – він не правий. Якби дотримувалось право, він не повинен був би турбуватися і боротися з пресою. Він іде дещо простішим шляхом боротьби, бо інший шлях - правовий - трохи складніший. Поки парламент прийме законодавство, доки його почнуть виконувати… Тому він хоче так «навпростець» перейти. Я його знаю, застерігаю і прошу його, щоб він дав свободу пресі. Хай вони пишуть, хай вони брешуть”, - пояснив колишній лідер Польщі.

За словами Л.ВАЛЕНСИ, преса перебільшує, а право повинне тримати пресу в залізних рамках. ”Вони повинні платити штрафи за погану аргументацію, навіть за страйки теж. Якщо цей страйк буде неналежним чином організований, за це теж має бути кара. Вони не просто страйкують, мусять бути аргументи, мусять бути дотримані певні правила. Так робиться страйк, а не вискочив на вулицю і страйк”, - переконаний Л.ВАЛЕНСА.

”Все можна вирішити, коли існує діалог, розмова. Не відразу страйк, претензія, демонстрація – спокійно. Давайте встановимо такі процедури, за яких протистояння буде останнім аргументом, коли опоненти не реагують один на одного. Потрібно зараз розмовляти, дотримуватись процедур. У вас це не діє, і у нас це не діє. У нас правда трохи ліпше ситуація, бо ви пізніше почали революцію. Але ви дуже сильно придивляйтеся до Польщі і не повторюйте наших помилок. І нехай ваш Президент так само придивляється, як Польща вирішує проблеми”, - заявив Л.ВАЛЕНСА.

На його думку, проведення демонстрацій та страйків завжди має ризик перетворення на силове потистояння. ”Помилковим є нападати зненацька. Якщо мені щось не подобається, я роблю страйк, демонстрацію, виводжу людей на вулицю – це помилка, бо інший може стріляти. Таких речей не можна робити, бо це є країна і преси, і Президента, ця країна може бути приємною для всіх. Тут не потрібно боротьби, це ж одні і ті самі українці”, - переконаний Л.ВАЛЕНСА.