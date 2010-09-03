Євроінституції домовились про нову систему фіннагляду

Брюссель. 3 вересня УНІАН. Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС досягли компромісу щодо нової системи фінансового нагляду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, угоди було досягнуто 2 вересня.

“Ця нова архітектура нагляду є важливим етапом в наших зусиллях винести уроки з кризи для кращого захисту нашої економіки і наших громадян в майбутньому”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Мішель БАРНЬЄ.

Нове законодавство, зокрема, передбачає створення Європейського бюро системних ризиків, яке моніторитиме та оцінюватиме стабільність фінансової системи в цілому. Крім того, буде створено Європейську систему фінансового нагляду, яка займатиметься наглядом за окремими фінансовими інституціями і складатиметься з представників національних фінансових регуляторів. В рамках Європейської системи фінансового нагляду планується створити три адміністрації: Європейської банківської адміністрації, Європейської адміністрації в сфері страхування та діяльності пенсійних фондів та Європейської адміністрації безпеки та ринків.

В ході переговорів, що тривали кілька місяців одним зі спірних питань було питання повноважень цих нових адміністрацій.

В рамках досягнутого компромісу країни-члени ЄС добились права на апеляцію рішень нових адміністрацій проти чого активно виступали депутати Європарламенту.

Інше питання, що викликало суперечки, стосувалося того, хто має очолювати Європейське бюро системних ризиків – голова Центробанку ЄС, що є основним банком для 16-ти країн-членів зони євро, чи інша людина.

В ході переговорів сторони домовилися, що голова Європейського центробанку тимчасово очолить Бюро терміном на 5 років, після чого будуть проведені додаткові консультації щодо нового голови.

Сторони також погодились, що надзвичайний стан в фінансовій сфері зможуть оголошувати лише країни-члени. Крім того, повноваження щодо регулювання діяльності транснаціональних компаній залишаться у національних регуляторів, а не будуть передані новоствореним агентствам.

Крім того, в ході переговорів було домовлено про те, що 4 нових органи - Європейське бюро системних ризиків, Європейська банківська адміністрація, Європейська адміністрація в сфері страхування та діяльності пенсійних фондів та Європейська адміністрація безпеки та ринків – базуватимуться не лише у Франкфурті, але також в Лондоні та Парижі.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія представила проект законодавчого пакету щодо створення нових органів фінансового нагляду 23 вересня 2009 року. 2 грудня 2009 року Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС погодила ці пропозиції в цілому, після чого розпочалися переговори з Європарламентом.

Передбачається, що Європейське бюро системних ризиків моніторитиме та оцінюватиме стабільність фінансової системи в цілому

Три адміністрації, що створюються в рамках Європейської системи фінансового нагляду, мають забезпечувати застосування національними наглядовими органами стандартів ЄС в своїй практиці, зокрема, шляхом розробки обов’язкових технічних стандартів, необов’язкових рекомендацій, які можуть використовуватися національними наглядовими органами в окремих випадках. Крім того, до завдань адміністрацій віднесено координацію аналізу ризиків, участь в роботі національних наглядових органів в статусі спостерігачів для виявлення можливих недосконалостей в застосуванні європейського законодавства, сприяння тренінгу персоналу національних наглядових органів.

Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС планує затвердити досягнуту згоду щодо нової системи фінансового нагляду на засіданні 7 вересня. Європарламент також планує визначитися щодо нового законодавства до кінця вересня. Нові наглядові органи можуть бути створені вже з січня 2011 року.