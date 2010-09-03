У Дніпропетровську готуватимуть митників з усіх країн світу

Київ. 3 вересня. УНІАН. В Україні відкрився центр підготовки фахівців для Всесвітньої митної організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, сьогодні у Дніпропетровську голова Держмитслужби Ігор КАЛЄТНІК і генеральний секретар Всесвітньої митної організації Куніо МІКУРІЯ урочисто відкрили Регіональний навчальний центр Всесвітньої митної організації на базі Академії митної служби.

У Держмитслужбі наголошують, що у цьому центрі митники з усього світу будуть підвищувати кваліфікацію, обмінюватися досвідом та отримувати найновіші знання від фахівців Всесвітньої митної організації та митних служб європейського регіону.

Крім того, К.МІКУРІЯ і керівник відділу з питань європейського регіонального розвитку Директорату з інституційного розвитку Всесвітньої митної організації Віталій МІКЕЛАДЗЕ обговорили з українськими митниками основні напрямки діяльності Всесвітньої митної організації, її структуру.

К.МІКУРІЯ переконаний у тому, що митники можуть суттєво підвищити ріст економіки, сприяти розвитку міжнародної торгівлі, забезпечити безпечну торгівлю між країнами, не допустити ввезення в Україну небезпечних для здоров`я людей товарів.

За його словами, Всесвітня митна організація вбачає подальший розвиток митних служб у створенні всесвітньої митної мережі, партнерстві між митними органами та бізнесом тощо.

“Оскільки для забезпечення ефективного виконання всіх завдань митної служби потрібні добре підготовлені працівники, Всесвітня митна організація покладає великі сподівання на ефективну роботу Регіонального навчального центру в Дніпропетровську”, - наголосив К.МІКУРІЯ.