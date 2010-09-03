Іллічівський порт закупає техніку за кошти ЄБРР

Київ. 3 вересня. УНІАН. Державне підприємство «Іллічівський морський торговий порт» (ІМТП) запрошує усіх бажаючих до участі в тендері на закупівлю перевантажувальної техніки за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляється на сайті ІМТП.

Як нагадують в порту, ІМТП одержав кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для виконання проекту «Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торгового порту».

Даний проект включає реконструкцію існуючих трьох причалів, обладнання їх перевантажувальною технікою і днопоглиблювальні роботи зі збільшення глибин до 16 м. Метою проекту є підвищення експлуатаційної надійності і ефективності надання портових послуг, а також вирішення важливої транспортної проблеми у рамках сприяння розвитку найбільшого контейнерного терміналу на Чорному морі.

Даний тендер стосується лише закупівлі перевантажувального устаткування, а саме – контракту на закупівлю двох повноповоротних портальних кранів для перевантаження вантажів на відкритому повітрі, вантаження/розвантаження суден і вагонів.

Вантажопідйомність кранів – 50 тонн, виліт стріли – 36 м, тип енергопостачання – електропостачання. Устаткування для перевантаження вантажів – грейфери, крюки, електромагніти тощо.

До участі в тендері допускаються фірми і спільні підприємства з усіх країн.

Пропозиції мають бути надані не пізніше 15:00 19 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. Іллічівський морський торговий порт функціонує з 1958 року. Територія підприємства – 346 га, протяжність причальної лінії – 5,4 км, площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв. м.

ІМТП приймає судна з осадкою до 13 м, довжина не обмежена. Середня глибина на підході до порту – 13,5 м, що дозволяє обслуговувати судна практично будь-якої вантажопідйомності.

У 2009 році ІМТП знизив обробку вантажів на 13,8% – до 16 млн. 287 тис. тонн.