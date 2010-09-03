У липні обсяг роздрібної торгівлі в Європі зріс

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. У липні 2010 року порівняно з червнем 20100 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) зріс на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У липні-2010 порівняно з липнем-2009 обсяг роздрібної торгівлі зріс на 1,1% в єврозоні та на 1,0% в ЄС-27.

У липні 2010 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із червнем 2010 року зросла на 0,3% в зоні євро та на 0,1% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,1% в єврозоні, але зріс на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у липні-2010 порівняно із червнем-2010 було зафіксовано в Португалії (3,0%), Мальті (2,9%) та Франції (2,2%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Румунії (-10,5%), Іспанії (-3,0%) та Литві (-1,4%).

У липні 2010 року порівняно з липнем 2009 року роздрібна торгівля продовольчими товарами зросла на 1,4% в єврозоні та на 0,5% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зріс на 1,8% в єврозоні та на 2,5% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано у Франції (6,1%), Польщі (5,2%) та Фінляндії (4,5%). Найбільше зниження зареєстровано в Литві (-8,8%), Румунії (-8,0%) та Болгарії (-4,8%),.

У червні 2010 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з травнем 2010 року зріс на 0,2% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.