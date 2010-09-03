Комісар ЄС від Бельгії вибачився перед євреями

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. Комісар ЄС від Бельгії Карел Де ГУХТ вибачився за висловлювання, сприйняті, як антисемітські.

Про це йдеться у заяві комісара, переданій УНІАН прес-службою Єврокомісії.

“Вчора (2 вересня – УНІАН) я давав інтерв’ю фламандському радіо. Мене серед іншого запитали про Близькосхідні мирні переговори. Я висловив свою особисту точку зору. Мені шкода, що мій коментар був інтерпретований в такому плані, в якому я не мав наміру його робити”, - зазначається у заяві комісара.

Під час інтерв’ю для радіо VRT колишній міністр закордонних справ Бельгії, а нині комісар ЄС з питань торгівлі К.Де ГУХТ, зокрема, висловив скептицизм щодо відновлення переговорного процесу між Ізраїлем та Палестиною, зазначивши, що “не можна недооцінювати єврейське лоббі” у Вашингтоні. Крім того, комісар заявив, що нинішній прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін НЕТАНЬЯХУ “не є, звичайно, голубом миру”.

“Тим більше не можна недооцінювати думку середнього єврея, що живе за межами Ізраїлю... Нелегко навіть зі зваженим євреєм мати раціональну розмову”, - додав К.Де ГУХТ.

Ці заяви комісара ЄС були засуджені Європейським єврейським конгресом, який вимагав вибачень та негайних пояснень.

“Я не мав наміру ніяким чином ні образити, ні зганьбити єврейську спільноту. Я хочу чітко заявити, що антисемітизму немає місця в сьогоднішньому світі “, - наголосив екс-міністр Бельгії у своїй заяві сьогодні.