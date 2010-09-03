У Брюсселі розпочнеться дводенне неформальне засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, обговорять питання Європейської енергетичної політики, що стосуються споживачів енергоресурсів, побудови сучасної та інтегрованої енергетичної мережі в ЄС, а також енергоефективності. За підсумками дводенного засідання відбудеться прес-конференція.

Дата події: 6-7 вересня 2010 року. Час початку: 14:30, 6 вересня 2010 року.