Європарламент створив делегацію по зв`язках з Ісландією

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Європарламент створив делегацію, що складається з 9-ти депутатів, для зв`язків з колегами з парламенту Ісландії – Альтінгі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте 22 вересня на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Делегація Європарламенту разом з колегами з парламенту Ісландії в рамках роботи спільного Комітету парламентської співпраці займеться, зокрема, моніторингом процесу приєднання Ісландії до ЄС.

Перше засідання Комітет планує провести вже 4-5 жовтня в Рейк`явіку.

Делегацію Європарламенту очолив Пат КОУП ГАЛЛАХЕР (група ліберальних партій, Ірландія).