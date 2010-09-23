Європарламент створив делегацію по зв`язках з Ісландією
10:54, 23 вересня 2010Новини ЄС
0 0
Для стеження за процесом вступу...
Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Європарламент створив делегацію, що складається з 9-ти депутатів, для зв`язків з колегами з парламенту Ісландії – Альтінгі.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте 22 вересня на сесії Європарламенту в Страсбурзі.
Делегація Європарламенту разом з колегами з парламенту Ісландії в рамках роботи спільного Комітету парламентської співпраці займеться, зокрема, моніторингом процесу приєднання Ісландії до ЄС.
Перше засідання Комітет планує провести вже 4-5 жовтня в Рейк`явіку.
Делегацію Європарламенту очолив Пат КОУП ГАЛЛАХЕР (група ліберальних партій, Ірландія).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter