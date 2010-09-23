Дві третини французів підтримують протести проти пенсійної реформи

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. 68% французів підтримують маніфестації проти пенсійної реформи, що проводяться сьогодні по всій країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією CSA для французької газети L`Humanite.

При цьому наголошується, що, якщо серед прихильників лівих проведення маніфестацій і акцій протесту підтримують 83% опитаних, то серед прихильників правих – лише 36%.

Високу підтримку маніфестації отримали серед молоді. Так, акції протесту підтримують 80% опитаних у віці від 18 до 24 років, а також 73% опитаних у віці від 25 до 34 років.

Опитування було проведено телефоном 21-22 вересня. В ході опитуванно було опитано 802 респонденти за репрезентативною виборкою.

Сьогодні у Франції проходять маніфестації та акції протесту проти наміру уряду збільшити пенсійний вік до 65 років.