ЄС хоче поновлення переговорів про Придністров`я

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Спеціальний представник ЄС в Молдові Кальман МІЖЕЙ закликає відновити переговори у форматі «5+2» з врегулювання Придністровського конфлікту до чергового саміту ОБСЄ, що має відбутися в грудні.

Як повідомляє сьогодні офіційний сайт ОБСЄ, про це він заявив на засіданні Постійної Ради організації.

«Вирішення заморожених конфліктів у сфері впливу ОБСЄ є пріоритетом для всіх країн-учасниць з метою посилити безпеку в Європі. Відновлення офіційних переговорів у форматі «5+2» до проведення наступного саміту ОБСЄ стало б успіхом для всієї Європи», - заявив К.МІЖЕЙ.

Він зазначив, що відновлення офіційних переговорів продемонструвало б чіткі зобов`язання і серйозність намірів всіх партнерів проводити діалог і співробітничати для пошуку шляхів вирішення конфлікту.

«Ми переконані, що це в інтересах Придністров`я негайно капіталізувати позитивну атмосферу, створену протягом останнього року і відновити офіційні переговори», - підкреслив спеціальний представник ЄС.

Він додав, що ЄС виступає за рішення, яке було б збалансованим і сприяло б посиленню безпеки в регіоні, а також процвітанню на обох берегах Дністра.

«Я сподіваюся, що ми побачимо мудрість інформованих особистих інтересів, а також сміливість і відповідальність зробити можливе для вирішення конфлікту, який цілком може бути вирішений», - сказав К.Міжей.

Як повідомляв УНІАН, формат «5+2» передбачає участь в переговорах двох конфліктуючих сторін: Молдову і Придністров`я, трьох посередників: Росію, Україну і ОБСЄ, а також двох спостерігачів – США та ЄС.

Найближчий раунд переговорів в неформальному режимі відбудеться 27-28 вересня у Відні.

Переговори у формальному режимі в цьому форматі не проводяться вже понад року..

Постійна Рада ОБСЄ є основним органом організації, що приймає рішення щодо її діяльності. Вона засідає разх на тиждень у Відні.

ОБСЄ на сьогодні об`єднує 56 країн світу.