МАК займнявся остаточним звітом про загибель літака Качинського

Москва. 23 вересня. УНІАН. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) приступив до підготовки остаточного звіту про катастрофу літака Ту-154 Президента Польщі під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомили в МАК.

«Технічна комісія МАК приступила до завершального етапу підготовки проекту Остаточного звіту, аналізу всіх обставин польоту, зокрема, виникнення і розвитку особливої ситуації у польоті, формулювання висновків, висновку про причини авіаційної події та рекомендацій щодо підвищення безпеки польотів», - говориться в повідомленні.

У МАК нагадали, що уповноваженому представнику Республіки Польща технічна комісія комітету передала великий обсяг запитаних ним матеріалів, що стосуються справи.

Також технічною комісією МАК і уповноваженим представником Польщі ухвалено спільне рішення про його від`їзд разом із польськими фахівцями з МАК до підготовки технічною комісією МАК проекту остаточного звіту. Підготовлений проект остаточного звіту буде обговорено з уповноваженим представником Республіки Польща і передано йому.

Комісією одержані всі необхідні документи, що стосуються підготовки екіпажа літака і групи керівництва польотами аеродрому Смоленськ «Північний», технічного обслуговування і ремонту літака, метеорологічного і аеронавігаційного забезпечення польоту, підготовки аеродрому до прийому рейсів 7 і 10 квітня. Отримано результати льотної, диспетчерської і психологічної експертиз. Всі підкомісії: льотна, інженерно-технічна і адміністративна, а також всі робочі групи завершили свою роботу.

Крім того, повідомляється, що технічна комісія МАК завершила всі необхідні роботи зі збору фактичної інформації, що відноситься до цієї авіаційної події, а також всі заплановані випробування і дослідження.

За інформацією МАК, уповноважений представник Республіки Польща, його радники і велика група цивільних і військових польських експертів брали участь у всіх основних аспектах розслідування, передбачених додатком 13 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію. У розслідуванні брали участь фахівці науково-дослідних інститутів і промисловості Російської Федерації, Республіки Польща і США.

Довідка УНІАН. 10 квітня Президент Польщі Лех Качинський з дружиною і делегацією польських високопосадовців загинули у авіакатастрофі під час заходження на посадку на військовий аеродром у Смоленську.

Контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія опосередковано називає причиною трагедії помилку пілотів, які спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

Водночас частина фахівців вважає причиною катастрофи неправильні дані, надані екіпажу диспетчером Смоленського аеродрому, через які літак опинився над землею на кілометр ближче від початку злітно-посадкової смуги.

За однією з версій, диспетчер надав неправильні дані екіпажу через неправильні свідчення застарілого радара аеродрому.