9 номінантів претендують на премію Сахарова

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. У Європарламенті представлено 9 номінантів, які претендують на здобуття премії Сахарова цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, всі номінанти були представлені політичними групами, або, відповідно до положень премії, групами з 40 депутатів Європарламенту.

Серед претендентів – рух "Access" (“Доступ”), сирійський правозахисник Айтхам АЛЬ-МАЛЄХ, ізраїльська неурядова громадська організація «Breaking the Silence», кубинський правозахисник, доктор психології Гійєрмо ФАРІНАС, африканська правозахисниця Амінату ХАЙДАР, еритрейський журналіст зі шведським громадянством Давіт ІСААК, ефіопський політик і колишня суддя Біртукан МІДЕКСА, в`єтнамський священик Отець Тадеуш, християнська місія «Відкриті двері», що працює в 45 країнах світу.

5 жовтня номінанти будуть розглянуті на спільному засіданні Комітетів з питань закордонних справ і з питань розвитку Європарламенту, а також підкомітету з прав людини.

18 жовтня Комітети виберуть трьох фіналістів шляхом голосування.

Переможець цього року буде визначений Конференцією Президентів Європарламенту 21 жовтня, а вручення премії відбудеться 15 грудня в Страсбурзі.