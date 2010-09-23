Страйк у Франції зібрав менше людей ніж два тижні тому

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Сьогоднішній страйк у Франції, а також маніфестації зібрали менше людей, ніж 2 тижні тому, 7 вересня.

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ із посиланнями на дані поліції та профспілок.

Так, сьогодні в страйку на залізниці, за даними дирекції залізниць SNCF, взяли участь лише 37% службовців проти 42% 7 вересня (50% і 51,8%, відповідно, за даними профспілок), сьогодні страйкували 16,5% працівників пошти проти 22% два тижні тому (30% і 37% за даними профспілок).

Схожа тенденція - і в проведенні маніфестацій протесту. За даними поліції, станом на середину сьогоднішнього дня в акціях протесту у Франції взяли участь 410 тис. осіб проти 450 тис. до цього часу 7 вересня.

Колона демонстрантів в Парижі, що розпочала ходу о 13:30 за місцевим часом, складається з 40 тис. осіб, що приблизно на 7 тис. менше, ніж два тижні тому.