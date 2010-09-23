Дві третини програм на європейському ТБ виробні в ЄС

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Європейські телеканали віддають 63% свого ефірного часу на демонстрацію програм європейського виробництва, і 35% - незалежним роботам, створеним європейськими компаніями.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать цифри, наведені в оприлюдненій сьогодні доповіді Єврокомісії з питань телевізійного мовлення в ЄС в 2007-2008 роках.

Єврокомісія оприлюднює такі доповіді один раз на два роки відповідно до Директиви ЄС про аудіо-відео медіа-послуги.

Згідно з цією Директивою, щонайменше 50% ефірного часу телеканалів ЄС повинні обймати програми європейського виробництва. При цьому 10% ефірного часу або 10% програмного бюджету – витрачатися на незалежне виробництво.

Згідно з оприлюдненою доповіддю, на сьогодні лише три країни-члени ЄС не змогли в 2007-2008 роках виконати вимогу про необхідність не менше 50% ефірного часу надавати програмам європейського виробництва. Серед цих країн – Кіпр, Словенія і Швеція.

Єврокомісія закликала ці країни-члени ЄС сприяти тому, аби їх мовники прагнули показувати програми європейського виробництва, а також приділяти особливу увагу малим спеціалізованим каналам, які, зазвичай, стикаються з проблемами під час виконанні встановлених мінімальних стандартів.