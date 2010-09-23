У Неаполі планують Сі Бриз-2001

Севастополь. 23 вересня. УНІАН. В італійському місті Неаполі 23-24 вересня проходить конференція з планування українсько-американського навчання «Сі бриз-2011».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України, в конференції бере участь делегації представників командування українського флоту. Метою конференції є підготовка проекту специфікації навчань, що будуть спрямовані на відпрацювання взаємодії компонентів сил при проведенні багатонаціональних операцій, зокрема евакуації некомботантів, антитерористичних та антипіратських заходів.

Під час цієї, підготовчої, конференції планується узгодити місця проведення майбутніх військових маневрів, визначити коло країн-учасниць, ймовірний склад сил та умови їх всебічного забезпечення.