У Люксембурзі відбудеться засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують досягти політичної згоди щодо квот на вилов окремих сортів риби на 2011 рік в Балтійському морі. Міністри також обговорять підготовку до консультацій з Норвегією. Крім того, Єврокомісія представить два проекти нормативних актів про підтримку Європейського сільськогосподарського фонду для сільського розвитку, а також про створення спільних правил прямої допомоги сільськогосподарським виробникам.

Дата події: 25-26 жовтня 2010 року. Час початку: 10:00, 25 жовтня 2010 року.