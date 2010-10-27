Комісар ЄС вважає нормальним, що План дій не автоматизує скасування віз для України

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ не бачить нічого несподіваного в тому, що План дій зі скасування віз для Україні не передбачатиме автоматизму.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи ухвалене 25 жовтня рішення Радою закордонних справ ЄС.

“Це належить до компетенції країн-членів приймати рішення. У випадках Сербії, чи інших двох країн, Албанії, Боснії та Герцеговини, які також очікують на отримання безвізового режиму, це в руках країн-членів, в руках Європейського парламенту, і я не бачив ніякого автоматизму тут, тому і не може бути відповідно якогось автоматизму відносно країн-учасниць “Східного партнерства”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з затвердженими 25 жовтня висновками паро “Східне партнерство”, План дій буде двофазним і міститиме два типи контрольних показників: попередні показники у сфері рамкової політики (законодавство і планування), а також більш специфічні показники у сфері ефективної і постійної реалізації законодавчих змін на практиці.

Проект Плану дій має брати до уваги оцінки експертів, одержані під час підготовчої стадії візового діалогу, а також супроводжуватиметься попередньою оцінкою наслідків можливої майбутньої лібералізації візового режиму.

Єврокомісія інформуватиме Раду ЄС про виконання першого списку контрольних показників (у сфері рамкової політики) з тим, щоб ухвалити рішення про перехід до оцінки відповідності другому списку більш специфічних контрольних показників.

При цьому Євросоюз не обіцяє автоматизму при скасуванні короткострокових віз.

Україна і Євросоюз розпочали переговори про лібералізацію візового режиму в грудні 2008 року. У травні нинішнього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій зі скасування візового режиму, який сторони планують схвалити на саміті Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі.