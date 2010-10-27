Проблем у підготовці Плану дій зі скасування віз для України поки немає

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ поки не бачить проблем у підготовці Плану дій для України зі скасування віз.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Мені невідомо, що є якісь проблеми, країни-члени опрацьовують пропозиції Єврокомісії, були певні важливі рішення на засіданні Ради закордонних справ”. – сказав комісар.

“Я дуже сподіваюсь, що наша дискусія і робота, і діалог між Комісією та країнами-членами, між самими країнами-членами, приведе нас до ситуації, коли ми зможемо на саміті ЄС-Україна 22 листопада схвалити рішення про План дій”, - додав С.ФЮЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з затвердженими 25 жовтня висновками паро “Східне партнерство”, План дій буде двофазним і міститиме два типи контрольних показників: попередні показники у сфері рамкової політики (законодавство і планування), а також більш специфічні показники у сфері ефективної і постійної реалізації законодавчих змін на практиці.

Проект Плану дій має брати до уваги оцінки експертів, одержані під час підготовчої стадії візового діалогу, а також супроводжуватиметься попередньою оцінкою наслідків можливої майбутньої лібералізації візового режиму.

Єврокомісія інформуватиме Раду ЄС про виконання першого списку контрольних показників (у сфері рамкової політики) з тим, щоб ухвалити рішення про перехід до оцінки відповідності другому списку більш специфічних контрольних показників.

При цьому Євросоюз не обіцяє автоматизму при скасуванні короткострокових віз.

Україна і Євросоюз розпочали переговори про лібералізацію візового режиму в грудні 2008 року. У травні нинішнього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій зі скасування візового режиму.