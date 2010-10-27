Грищенко поїхав до Німеччини

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО здійснює робочий візит до ФРН.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, програмою візиту передбачено зустрічі глави МЗС України з радником федерального канцлера з питань зовнішньої та безпекової політики Крістофом ХОЙСГЕНОМ, а також представниками фракції ХДС/ХСС Бундестагу, які відповідають за зовнішньополітичні та безпекові питання, у тому числі в контексті інтеграції України до ЄС.

У рамках візиту український міністр зустрінеться з представниками німецьких політичних, ділових та експертних кіл у Німецькому товаристві зовнішньої політики за сприяння Східного комітету німецької економіки. Тема бесіди - «Україна на шляху модернізації та європейської інтеграції».

У стінах Представництва Європейської комісії біля Бранденбурзьких воріт глава МЗС України виступить перед численними представниками німецьких урядових, парламентських і ділових кіл, а також ЗМІ з публічною промовою на тему «Україна-ЄС: новий етап співробітництва».

В ході візиту заплановано інтерв’ю міністра членам редакції одного з авторитетних німецьких видань – газети «Вельт», поінформували в МЗС.