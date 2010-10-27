Комісар ЄС відвідає Мінськ

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Найближчими днями комісар ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ відвідає Мінськ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар повідомив на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту 26 жовтня.

«Я поїду до Мінська вдруге за декілька днів», - сказав він.

С.ФЮЛЕ зазначив, що в ході нинішньої поїздки не планує зустрічатися з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ у зв`язку президентськими виборами, що відбудуться 19 грудня.

Характеризуючи нинішній стан відносин із Білоруссю, комісар ЄС зазначив, що не бачить особливого прогресу в цій країні останнім часом.

«Президент ЛУКАШЕНКО знає, що ми вимагаємо нами для просування вперед», - зазначив С.ФЮЛЕ.

Він повідомив, що зараз країни-члени ЄС обговорюють підготовлений Єврокомісією проект Спільного проміжного плану для Білорусі, який повинен визначити напрямки пріоритетних реформ. Крім того, Комісія почне підготовку проекту директив про переговори з Мінськом про спрощення візового режиму і реадмісію.

«Всі відносини з Білоруссю – це історія втрачених можливостей», - резюмував С.ФЮЛЕ.

«М`яч на стороні Білорусі, але ми готові грати цим м`ячем», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні 25 жовтня схвалила висновки щодо Білорусі, в яких, зокрема, відзначила відсутність прогресу в сфері демократизації, доручила Єврокомісії підготувати проект директив на переговори про спрощення візового режиму й реадмісію з Білоруссю, а також продовжила на рік обмежувальні санкції на поїздки вищих посадовців країни до країн-членів ЄС із одночасним припиненням їх дії для більшості вищих чиновників.