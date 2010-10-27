Єврокомісія підтвердила право квотування Україною експорту зерна?

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Європейська Комісія підтвердила, що Україна має право на введення квот на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Квотування експорту стратегічної для країни продукції в таких умовах - це абсолютно цивілізована практика, яку повністю розуміють і підтримують зарубіжні партнери України. Єврокомісія звернулася до уряду з листом, в якому підтвердила наше право вводити квоти, і лише просить швидко організувати прозорий процес надання квот. Саме так ми і робимо», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зазначив, що зараз уряд вирішує питання про експортування того зерна, яке вже завантажене на судна для вивезення. Він підкреслив, що у поточному році з України вже експортовано понад 5 млн. тонн зерна. «Тобто зернотрейдери мали можливість реалізувати свої інтереси у тому ступені, в якому дозволяє урожай поточного року, а селяни змогли одержати кошти, необхідні для проведення осінньо-польових робіт», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2010 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню, до 31 грудня 2010 р.».

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Квота на експорт гречки встановлена в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти на експорт зерна з України введені строком до 31 грудня 2010 р. При цьому Міністерство аграрної політики допускає продовження квот на 2011 рік.

19 жовтня прем`єр-міністр М.АЗАРОВ висловив сподівання, що Верховна Рада України ухвалить закон про реалізацію на аукціонах квот на експорт зерна.

При цьому він зазначив, що на сьогодні перерозподілом квот займається Міністерство економіки, і процедури проходять «абсолютно прозоро, з мінімальним збитком для експортної галузі».