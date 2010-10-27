Голова Чернігівської облради потрапила до керівництва Ради Європи

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Віце-президента української асоціації місцевих та регіональних влад, голову Чернігівської обласної ради Наталію РОМАНОВУ обрано першим віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, відповідне рішення ухвалено на засіданні 19-ї сесії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи (КМРВРЄ), що проходить у м. Страсбург (Франція).

У ході першого дня засідання КМРВРЄ обрано нового голову Конгресу, представника Великої Британії Кейта ВІТМОРА.

Також у ході засідання політичної Групи ліберальних та незалежних демократів Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи було висунуто на посаду віце-президента Комітету з питань моніторингу Конгресу ще одного представника української делегації - Славутицького міського голову Володимира УДОВИЧЕНКА.