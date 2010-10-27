Україну відвідує комісар ЄС по торгівлі Де Гухт

Київ. 27 жовтня. УНІАН. 27-28 жовтня Україну уперше відвідає Комісар ЄС з торгівлі Карел Де ГУХТ.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

У рамках свого візиту К.Де ГУХТ вивчатиме можливість подальшого просування торгівельних переговорів між Україною та ЄС.

«Ці торгівельні переговори мають допомогти створити сучасне, прозоре та передбачуване середовище для споживачів, інвесторів та бізнесменів з обох боків», - сказав Комісар напередодні свого візиту. «Ми хочемо надалі розвивати українські внутрішні реформи, аби поліпшити загальне бізнесове врядування», - додав він.

У рамках свого візиту Комісар ЄС зустрінеться в Києві із посадовцями найвищого рівня, зокрема Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ та міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ. Він також зустрінеться з бізнесовими лідерами та представниками європейської промисловості.

Комісар обговорить переговорний процес, що нині триває між Україною та ЄС, а також ключові питання двосторонньої торгівлі.

Як повідомлялося, ЄС розпочав переговори з Україною про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) у лютому 2008 року. Угода про вільну торгівлю є частиною ширшої Угоди про асоціацію.