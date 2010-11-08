У Польщі зіткнулися потяги

Варшава. 8 листопада. УНІАН. Дві цистерни із пальним вибухнули сьогодні вранці через зіткнення двох вантажних потягів у місті Бялисток на півночі Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, пожежа загрожує вибухами щонайменше ще 8 цистернам із пальним, які знаходяться в зоні вогню.

Комендант пожежної служби Подляського воєводства сказав в ефірі TVN24, що пожежникам вдалося запобігти вибухам 14 вагонів, у кожному з яких по 60 тонн пального.

Пожежу гасять близько 30 пожежних бригад, за оцінками яких, повністю її ліквідувати вдасться за 5-8 годин.

За попередніми даними, через пожежу постраждали двоє осіб, яких доставлено в лікарню.