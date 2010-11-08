Азаров пропонує бізнесменам Австрії інвестувати в Україну

Відень. 8 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до австрійських бізнесменів з пропозицією інвестувати кошти в економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи під час робочого ланчу з представниками австрійських ділових кіл в офісі Raiffeisen International.

При цьому прем`єр-міністр України відзначив, що зі свого боку український уряд гарантує створення сприятливих умов для інвестицій.

«Стабільність, передбачуваність, надійність – це ті основні умови, які ми гарантуємо усім тим, хто захоче з нами працювати», – сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він запропонував австрійським бізнесменам співпрацю в аграрній сфері і відзначив, що незабаром в Україні буде прийнято закон про ринок землі.

Також М.АЗАРОВ озвучив пропозицію про співпрацю у будівельній галузі. Він відзначив, що для реалізації важливих проектів інвестори зможуть одержати вже готові майданчики під будівництво.

Крім того, наголосив глава українського уряду, в Україні є потенціал для розвитку виробництва комп`ютерів і програмного забезпечення.

Також М.АЗАРОВ запевнив, що Україна врахує всі зауваження щодо роботи іноземних інвесторів, які були висловлені сьогодні керівництвом банку Raiffeisen International і зачіпали, перш за все, юридичної сторони роботи іноземного бізнесу в Україні.