Азаров обіцяє надійне постачання гафти і газу в Європу

Відень. 8 листопаду. УНІАН. Україна буде надійним постачальником до Європи не лише газу, а й нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою Микола АЗАРОВ виступив сьогодні під час робочого ленчу з представниками австрійських ділових кіл в офісі Raiffeisen International.

«Ми маємо бути для Європи надійним постачальником газу і нафти. І події січня 2009 року не повторяться», - сказав прем’єр-міністр України.

Разом з тим глава уряду відзначив, що питання надійності поставок газу порушувалося сьогодні під час його зустрічі з Федеральним канцлером Австрійської Республіки Варнером ФАЙМАННОМ.

«Сьогодні однією з тем моєї бесіди з Федеральним канцлером було занепокоєння Австрії можливістю повторення такої ситуації. Від імені уряду України я дав гарантії, що такого більше не повториться. Ми – надійний партнер для Європи», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з генеральним секретарем ОПЕК Абдаллою Ель-БАДРІ заявив, що Україна зацікавлена в активізації відносин з Організацією країн - експортерів нафти (ОПЕК) у зв`язку зі збільшенням обсягу транзиту нафти через територію країни.