Єврокомісія стежитиме за безвізовим режимом з Балканами

Брюссель. 8 листопада. УНІАН. Європейська комісія створила спеціальний моніторинговий механізм для відстежування виконання безвізового режиму з країнами Балкан.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні на прес-конференції заявила комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

«Ми створили моніторинговий механізм, і не тільки для цих двох країн (Албанії і Боснії й Герцеговини – УНІАН), а й для всіх Балканських країн», - сказала комісар.

Вона відзначила, що моніторинговий механізм, зокрема, передбачає спостереження за тим, аби жителі країн, які одержали безвізовий режим з ЄС, мали необхідну інформацію про те, як цей режим застосовуватиметься.

У свою чергу держсекретар Бельгії з питань політики міграції і притулку Мельхіор ВАТЕЛЄ уточнив, що безвізовий режим для Балканських країн передбачає винятково відміну віз для короткострокових подорожей.

«Лібералізація дозволяє приїзд, але не вирішує ні працевлаштування, ні подання заяв про надання притулку», - наголосив він.

За його словами, досвід лібералізації візового режиму для двох інших балканських країн – Чорногорії і колишньої югославської республіки Македонія – дозволив ЄС чіткіше підготуватися до лібералізації візового режиму з Албанією і Боснією й Герцеговиною.

«Ми хочемо, аби історія лібералізації була історією успіху», - сказав М.ВАТЕЛЄ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів з питань юстиції і внутрішньої політики ЄС прийняла рішення про надання безвізового режиму Албанії і Боснії й Герцеговині, яке набере чинності в середині грудня.