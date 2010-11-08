Україна і Австрія співпрацюватимуть в сільському господарстві

Київ. 8 листопада. УНІАН. Сьогодні у Відні міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК і федеральний міністр сільського, лісового, водного господарства і довкілля Австрії Ніколаус БЕРЛАКОВІЧ підписали Меморандум про співпрацю в галузі сільського господарства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, Меморандум підписано в ході робочого візиту української робочої делегації на чолі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ до Австрії.

“В документі, зокрема, йдеться про залучення австрійського бізнесу до реформування агропромислового сектору України на рівні інвестицій, обміну досвідом та надання допомоги на рівні сучасних агро технологій”, – повідомили у КМУ.