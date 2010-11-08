ОБСЄ засудила напади на журналістів в Росії

Брюссель. 8 листопада. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня МІЯТОВИЧ засудила напади на журналістів у Росії.

Про це йдеться у двох її заявах, зроблених сьогодні, і розміщених на офіційному сайті ОБСЄ.

«Я прикро вражена брутальним нападом (на кореспондента газети «Комерсант» Олега КАШИНА - УНІАН), який підтверджує наявність тих тенденцій, що нас турбують, – продовження жорстокости по відношенню до журналістів», - заявила представник ОБСЄ.

Вона зазначила, що неодноразово звертала увагу російської влади на напади на журналістів, зокрема, у випадках з Анастасією БАБУРОВОЮ, Михайлом БЕКЕТОВИМ, Ігорем ДОМНІКОВИМ, Дмитром Холодовим, Владиславом Лістьєвим, Ганною Політковською та іншими.

Разом з тим представник ОБСЄ привітала доручення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА Генеральній прокуратурі і Міністерству внутрішніх справ РФ звернути особливу увагу на напад на О.КАШИНА.

Д.МІЯТОВИЧ також висловила потрясіння у зв`язку зі ще одним нападом на журналіста підмосковної газети «Жуковські вісті» Анатолія АДАМЧУКА.

«Цей новий напад, що стався менш ніж через 48 годин після брутального нападу на журналіста «Комерсанта» Олега КАШИНА, є ще одним доказом того, що безкарність веде до подальшої жорстокости», - заявила представник ОБСЄ.

«Російським правоохоронним органам слід би було негайно розслідувати цей та інші випадки жорстокости проти медіа», - додала Д.МІЯТОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, О.КАШИН був жорстоко побитий металевим прутом 6 листопада близько 00:40. Йому зламали щелепу, гомілку і пальці рук.

А.АДАМЧУК був побитий у ніч із 7 на 8 листопада в підмосковному місті Жуковський. У нього черепно-мозкова травма, легкий струс мозку.