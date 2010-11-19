Росія чекає на новий етап відносин з НАТО

Москва. 19 листопада. УНІАН. У Кремлі чекають, що засідання Ради Росія-НАТО відкриє новий етап у відносинах з Альянсом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля перед засіданням Ради Росія-НАТО (РРН) на рівні глав держав і урядів на тему: «Наступні кроки в співпраці Росія-НАТО», в якому 20 листопада візьме участь Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Як очікується, нинішнє засідання РРН відкриє новий етап у відносинах між РФ і Північноатлантичним альянсом, чітко позначивши готовність просуватися до стратегічного взаємовигідного партнерства в реагуванні на сучасні виклики безпеки. Передбачається, що дискусія на засіданні підтвердить затребуваність РРН як важливий канал обговорення в «будь-яку політичну погоду» ключових питань безпеки, зокрема і важких, за якими зберігаються розбіжності», - йдеться в повідомленні Кремля.

Наголошується, що відправною точкою для вибудовування відносин на перспективу стане нова Стратегічна концепція НАТО, яку глави держав і урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу мають намір прийняти на майбутньому саміті (він передуватиме засіданню РРН). Цей документ має буде закласти основи для адаптації НАТО до сучасних реалій, визначити позицію Альянсу з проблем використання силового потенціалу об`єднання, можливого майбутнього розширення НАТО, параметрів взаємодії з партнерами і в цілому вектору розвитку європейської безпеки.

Серед очевидних тем майбутнього саміту - посилення політичного діалогу і розширення практичної взаємодії в боротьбі з викликами і погрозами XXI століття; питання протиракетної оборони Європи; взаємодія у вирішенні проблем, пов`язаних із ситуацією в Афганістані; боротьба з міжнародним піратством тощо.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 листопада ц.р. в Лісабоні (Португалія) відбудеться засідання Ради НАТО на рівні глав держав і урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу.