Янукович утворив комісію для партнерства з НАТО

Київ. 19 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визначив п’ять національних координаторів та утворив комісію з метою забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору.

Про це йдеться в указі Президента України від 18 листопада, текс якого розміщено на сайті глави держави.

З метою забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема партнерства у рамках річних національних програм, узгодженої реалізації заходів у цій сфері, відповідно до пунктів 3 і 28 частини першої ст. 106 Конституції України Президент установив, що сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з НАТО забезпечують:

- національний координатор з питань партнерства у сфері зовнішньої політики та економіки;

- національний координатор з питань партнерства у сфері оборони та військовій сфері;

- національний координатор з питань партнерства у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення;

- національний координатор з питань партнерства у сфері безпеки;

- національний координатор з питань партнерства у правовій сфері.

В.ЯНУКОВИЧ також затвердив Положення про національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору та доручив утворити при Президентові України Комісію з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору, головою якою призначив міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

К.ГРИЩЕНКУ Президент доручив внести у двотижневий строк пропозиції щодо призначення національних координаторів з питань партнерства України з НАТО та персонального складу Комісії.

Міністерству закордонних справ також доручено забезпечувати належну координацію здійснюваних центральними органами виконавчої влади заходів із реалізації зовнішньої політики щодо продовження конструктивного партнерства України з НАТО з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема партнерства у рамках річних національних програм.