Парламенту запропоновано ратифікувати вступ до Енергетичного співтовариства

Київ. 19 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України ”Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Основою метою законопроекту є набрання чинності Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, підписаного 24 вересня 2010 року в м. Скоп`є (Македонія).

Прийняття та введення в дію закону України забезпечить виконання Україною приєднувальних процедур в рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства та графіку імплементації асquis соттипаutaire.

Впровадження норм європейського енергетичного законодавства сприятиме розширенню доступу українських експортерів до енергетичних ринків країн Європи, надасть можливість прямого виходу на кінцевих споживачів, дозволить уникнути посередницьких послуг, створить ринкові умови в енергетичному секторі економіки, які сприятимуть залученню інвестицій для розширення можливостей та удосконалення існуючої енергетичної інфраструктури, сприятиме подальшому розвитку та інтеграції українських енергетичних мереж до європейської системи.

Участь України у внутрішньому енергетичному ринку ЄС значно підвищить інвестиційну привабливість вітчизняних енергетичних компаній.

Запровадження стандартів ЄС позитивно вплине на інституційну структуру енергетичного сектору та його оптимізацію, засновану на ринкових засадах, сприятиме збільшенню капіталізації компаній, а також їх здатність залучати більші об`єми інвестицій.

Споживачі отримають доступ до всіх ресурсів європейського енергетичного ринку за конкурентними цінами та гарантовано будуть забезпечені енергоресурсами на максимально прийнятних умовах.

Доповідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.