Середня зарплата в Польщі у жовтні зросла на 3,9%

Варшава. 19 листопада. УНІАН. Середня заробітна плата в секторі підприємств у Польщі в жовтні становила 3440,22 злотих (близько 1,2 тис. доларів за поточним курсом), що на 3,9% вище показника жовтня минулого року.

Як повідомляє Головне управління статистики Польщі, зарплата в місячному виразі зросла на 1,1% після 0,1% зниження у вересні.

Опитані РАР економісти прогнозували зростання зарплат у річному виразі на 3,8%, а місячному 1,1%.

На польських підприємствах минулого місяця працювало 5,375 млн. осіб, що на 2,1 більше, ніж роком раніше, і на 0,2% більше показника вересня.

Аналітики прогнозували зростання на 2% і 0,2%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата у вересні в річному виразі зросла на 3,7% після 4,2% зростання в серпні.

У січні середня зарплата в Польщі обвалилася на 11,5%, що експерти пояснили значним уповільненням зростання економіки в кризовому 2009 році, коли зростання ВВП скоротилося до 1,7% із 5% у попередньому.

Цього року мінімальна місячна зарплата в країні, яку зобов`язані платити роботодавці співробітникам, зросла на 3% - до 1317 злотих.