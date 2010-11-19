Лише третина українців називають дружніми відносини з ЄС

Київ. 19 листопада. УНІАН. Лише третина українців вважають відносини між Україною і Європейським союзом дружніми.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування на тему: «Відносини між Україною і ЄС», проведеного інститутом Горшеніна в листопаді.

Зокрема, 33,7% назвали відносини між Європейським Союзом і Україною дружніми. З них кожен п`ятий (21,0%) назвав їх «скоріше, дружніми», а 12,7% – «точно, дружніми». Вважають, що ці відносини можна назвати недружніми, лише 12,8% українців. З них 9,0% обрали відповідь «швидше, недружні», а 3,8% - «точно, недружні». При цьому майже половина респондентів (45,3%) вважають відносини Україна-ЄС нейтральними, а 8,2% було важко відповісти на дане питання.

Очікують, що відносини Україна-ЄС у майбутньому поліпшуватимуться, 42,3% респондентів. Близько третини опитаних (33,9%) вважають, що відносини залишаться тими ж самими, а 14,3% респондентів висловили побоювання, що взаємини ЄС і України погіршуватимуться. Кожному десятому українцю (9,5%) важко було відповісти на дане питання.

Більшість українців (76,3%) вважають доцільною мірою зближення України і ЄС безвізове пересування громадян. Далі йде культурний взаємообмін (69,0%) і єдиний митний простір (51,6%). При цьому понад третини опитаних (35,1%) підтримують ідею спільної зовнішньої політики, майже чверть (23,7%) – ідею спільної валюти. Вважають, що доцільною мірою зближення України з ЄС є спільне законодавство – 14,0%, спільна армія – 10,4%, спільні державні органи влади – 8,8% респондентів. Відповідь «інше» на дане питання дали 0,4% громадян України, а 5,0% було важко відповісти на нього.

Переважна більшість українців (88,5%) позитивно ставиться до спрощення візового режиму між Україною і Європейським Союзом. З них відповідь «точно, позитивно» дали 76,7%, «швидше, позитивно» - 11,8% респондентів. Негативно ставляться до спрощення візового режиму між Україною і ЄС лише 4,5% опитаних. З них обрали варіант відповіді «точно, негативно» 3,2%, «швидше, негативно» - 1,3% громадян України. Важко відповісти на дане питання 7,0% респондентів.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Відносини між Україною і ЄС» з 15 по 18 листопада 2010 року. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.