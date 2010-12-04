В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питаннь сільського господарства і рибальства ЄС
19:25, 04 грудня 2010Новини ЄС
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Міністри, зокрема, планують досягти політичної угоди щодо квот на вилов риби на 2011 рік в Атлантичному океані, Північному і Чорному морях. Міністри також обговорять майбутнє загальної сільськогосподарської політики до 2020 року.
Дата події: 13-14 грудня 2010 року. Час початку: 10:00, 13 грудня 2010 року.
Час початку: 10:00, 13 грудня 2010 року.
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