В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питаннь сільського господарства і рибальства ЄС

Міністри, зокрема, планують досягти політичної угоди щодо квот на вилов риби на 2011 рік в Атлантичному океані, Північному і Чорному морях. Міністри також обговорять майбутнє загальної сільськогосподарської політики до 2020 року.

Дата події: 13-14 грудня 2010 року. Час початку: 10:00, 13 грудня 2010 року.