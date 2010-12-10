Україна запропонує ЄС змінити угоду про спрощення візового режиму

Київ. 10 грудня. УНІАН. Україна на наступному засіданні Спільного з ЄС візового комітету має намір порушити питання про необхідність внесення змін до угоди про спрощення візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу у Міністерстві закордонних справ України директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ.

“На наступному засіданні Спільного візового комітету, яке відбудеться в січні-лютому, передбачається, що ми будемо вести розмову про необхідність внесення змін до угоди”, - сказав він.

Зокрема, за словами А.ОЛЕФІРОВА, українська сторона планує внести в угоду положення про те, що громадяни України, які вже отримували візи до країн ЄС, матимуть право на отримання віз на термін від одного до п’яти років.

Водночас А.ОЛЕФІРОВ повідомив, що цього року кількість відмов посольств країн ЄС у видачі віз громадянам України становить близько 5%.

“Це дуже чудовий показник. Якщо до укладення угоди (про спрощення візового режиму - УНІАН), фактично кожному десятому нашому громадянину відмовляли в оформленні віз”, - сказав він.

А.ОЛЕФІРОВ повідомив, що у 2007 році показник кількості відмов у видачі віз українцям становив 12%, у 2008 – більш як 6%.

За словами дипломата, найбільше українських громадян турбує немотивована відмова у видачі віз.

Він нагадав, що угодою про спрощення візового режиму передбачено 14 категорій громадян, які можуть отримати безкоштовні візи. За даними МЗС України, минулого року кількість виданих безкоштовних віз становила 40%. Крім того, було видано 12,6% багаторазових віз.

“Це незначний показник, але в цьому році ми активно працювали з усіма країнами-членами, щоб цей відсоток збільшився”, - сказав А.ОЛІФЕРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження “Про делегацію України для участі у переговорах з Європейською Комісією стосовно внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз”.

Відповідно до розпорядження, головою делегації буде заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН. До складу делегації також входитиме представник України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі) Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Довідка УНІАН. Україна та ЄС підписали угоду про спрощення оформлення віз 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року. 9 вересня 2008 року на саміті Україна-ЄС в Парижі було прийнято рішення про початок візового діалогу з Україною з метою запровадження безвізового режиму у довготривалій перспективі. Цей діалог було започатковано наприкінці жовтня 2009 року.