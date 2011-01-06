Угорщина готова змінити закон про ЗМІ

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Угорщина готова змінити свій новий закон про ЗМІ, якщо цього вимагатиме ЄС, утім вважає, що багато країн-членів Євросоюзу мають наслідувати її приклад.

Як повідомляє AFP, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр країни Віктор ОРБАН іноземним журналістам.

«Ми знаходимося в Європейському Союзі, і є правила гри», - сказав він.

При цьому В.ОРБАН підкреслив, що закон його країни, котрий набув чинності з 1 січня цього року, не відрізняється від схожих законів інших країн-членів.

«Угорщина погодиться на будь-яку процедуру, запропоновану ЄС. Але, якщо угорський закон про ЗМІ буде змінено, то закони про ЗМІ Франції, Німеччини, Нідерландів теж мають бути змінені, адже в нашому законі немає нічого такого, чого б не було в їхніх законах про ЗМІ», - заявив угорський прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Єврокомісія висловила сумніви стосовно того, наскільки новий угорський закон про ЗМІ відповідає правилам ЄС у сфері свободи медіа.

Питання нового угорського закону і, зокрема, його положень про регулятор у сфері ЗМІ, обговорюватиметься 7 січня на зустрічі представників Єврокомісії з урядом Угорщини, що головує в ЄС з 1 січня цього року, в Будапешті.