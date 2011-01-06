Поляки в 2011 хочуть більше заробляти

Варшава. 6 січня. УНІАН. Більшість громадян Польщі вважає найважливішим для себе завданням на 2011 рік більше заробляти.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться в проведеному у 24 державах опитувані міжнародної компанії Ipsos.

Пов`язані з грошима питання для поляків посіли 4 місця у першій п’ятірці найголовніших завдань на цей рік: 23% планують більше заробляти, 22% змінити роботу, 19% краще керувати власним бюджетом, 13% більше відкладати грошей.

“У цьому плані ми схожі до бельгійців, французів, італійців, турків, росіян, бразилійців, мексиканців, індонезійців та громадян Південно-Африканської Республіки”, - відзначає польське відділення Ipsos.

Найменш важливими фінансові питання виявилися для німців, для яких жоден з першої трійки пріоритетів на цей рік не стосувався грошей.

Згідно з цьогорічним опитуванням, значно менш важливими гроші є для громадян США та Канади.

Друга група найважливіших завдань для поляків в 2011 році стосується покращання здоров`я, зокрема, 13% опитаних планують кинути курити, та по 10% більше займатися спортом та схуднути.

Найчастіше змінити спосіб життя на здоровіший планують угорці (31% опитаних), китайці (29%), австралійці (21%), та японці (20%).

За даними опитування, поляки є абсолютними лідерами серед громадян за кількістю планованих розлучень: розірвати шлюб планує 4% опитаних в той час, як в інших країнах цей показник не перевищує 1 відсотка.

Лідерами серед тих, хто хоче більше часу проводити з сім`єю в 2011 році, є громадяни Китаю (21% опитаних), Німеччини (17%), Швеції (15%), Італії (14%), Мексики (13%), Південної Кореї (13%) та Індії (12%) в той час, як у Польщі цей показник становить менше 9%.

6% поляків планують в цьому році одружитися та 4% мати дітей.

Частіше зустрічатися із друзями планують в першу чергу шведи (14%), французи 10%, та німці 9%.

У Польщі цей показник такий же, як в середньому у світі - 5%, а ”найменш пріоритетними” друзі виявилися у Росії, Угорщині та Індії.

Світовими лідерами в бажані більше часу приділяти релігійним практикам виявилися мусульманські Саудіївська Аравія (20% опитаних) та Індонезія 18%.

У Польщі цей показник становить 1%, в той час, як Італії та США - 5%.

За даними дослідження, “більше заробляти” є найважливішим завданням для більшості опитаних в усіх 24 державах: 21% в середньому, а лідерами виявилися громадяни Китаю (37%), Росії (34%) та Аргентини, Індонезії та Туреччини (по 27%).

Ipsos в рамках проведеного 10-20 грудня 2010 року дослідження опитав 18,676 тисяч людей віком від 16 до 64 років у 24 держава світу. Україна не була включена в опитування.