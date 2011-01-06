40% німців і французів бачать в ісламі небезпеку

Київ. 6 січня. УНІАН. Майже 40 відсотків жителів Німеччини та Франції бачать в ісламі небезпеку для своєї національної ідентичності.

Про це повідомляє радіо Deutsche Welle із посиланням на результати опитування, проведеного на замовлення французької газети Le Monde.

Дві третини французів та три чверті німців вважають, що мусульмани погано інтегровані в суспільства відповідної країни. ”Вражає, що результат майже однаковий в двох країнах”, - заявив один з ініціаторів дослідження, французький соціолог Жером ФУРКЕ. Разом з колегами з інституту IFOP він опитав близько 800 осіб в обох країнах.

Головною причиною проблем мусульманських мігрантів з інтеграцією німці та французи назвали небажання пристосовуватися. На другому та третьому місцях – культурні відмінності та ”геттоїзація”.

Як у Німеччині, так і у Франції останнім часом не припиняються гарячі суспільні дискусії про мусульманських мігрантів. У Німеччині олії у вогонь підлив колишній банкір Тіло САРАЦИН, який у своїй книжці стверджує, що мусульмани не здатні інтегруватися. У Франції проти ісламу виступила Марін ЛЕ ПЕН - віце-голова правоекстремістської партії ”Фронт Насіональ”. Вона порівняла присутність мусульман з ворожою окупацією.

Тим часом у Німеччині Університет міста Мюнстера дійшов дещо іншого висновку. Його недавнє дослідження показало, що німці більш критично ставляться до мусульман, ніж їхні сусіди з Франції. Крім того, мюнстеранське дослідження показало, що дві третини французів підтримують будівництво мечетей.