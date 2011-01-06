Брюссель. 6 січня. УНІАН. Зараження діоксином поширюється на фермах Німеччини.

Як повідомляє сьогодні AFP, у землі Гессен на 320 свинофермах виявлені корми, заражені дікосином.

Крім того, Міністерство сільського господарства землі Баден-Вюртемберг заявило, що має у своєму розпорядженні певні сигнали, що дозволяють вважати наявність заражених діоксином м`яса і продуктів на основі пастеризованих яєць, походженням з Нижньої Саксонії, де раніше було виявлене зараження діоксином на фермах.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня близько 1000 ферм землі Нижня Саксонія припинили поставки продукції після того, як був виявлений підвищений вміст діоксину в кормах.