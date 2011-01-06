В Європі у листопаді обсяг роздрібної торгівлі скоротився

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у листопаді 2010 року порівняно з жовтнем 2010 року скоротився на 0,8%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У листопаді-2010 порівняно з листопадом-2009 обсяг роздрібної торгівлі зріс на 0,1% у єврозоні і на 0,8% у ЄС-27.

У листопаді 2010 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями і тютюном” порівняно з жовтнем 2010 року знизилася на 0,9% у зоні євро і на 0,4% у ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,8% у єврозоні і на 0,4% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у листопаді-2010 порівняно з жовтнем-2010 було зафіксоване в Мальті (5,5%), Франції (0,9%) і Естонії (0,7%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – у Португалії (-4,2%), Литві (-1,9%) і Бельгії (-1,5%).

У листопаді 2010 року порівняно з листопадом 2009 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 0,1% у єврозоні і на 0,3% у ЄС-27. Непродовольчий сектор зріс на 0,7% у єврозоні і на 2% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстроване в Польщі (11,8%), Латвії (8,1%) і Естонії (7,5%). Найбільше зниження зареєстроване в Румунії (-8,9%), Болгарії (-5,2%) і Португалії (-4,7%).

У жовтні 2010 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з вереснем 2010 року не змінився у єврозоні і зріс на 0,1% у ЄС-27.