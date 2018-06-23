Григорій Немиря: “Європа посилить сигнали Україні, але про санкції поки не йдеться”

1-2 лютого заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря перебував у Брюсселі, де провів ряд зустрічей з європейськими чиновниками та політиками. Серед них – з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле та представниками всіх фракцій Європейського парламенту. Перед відльотом до Києва він погодився поділитися з читачами УНІАН своїми враженнями від поїздки.

УНІАН: Григорію Михайловичу, на Вашу думку, чи можна очікувати найближчим часом певних дій від ЄС щодо української влади?

Г.Н.: Я думаю, що в основі будь-яких дій має лежати адекватне розуміння того, що відбувається в Україні. І, порівняно з моїм попереднім візитом, в грудні минулого року, я відчув, що зараз є набагато більш чітке, рельєфніше розуміння, яке ґрунтується на фактах, не лише тих, які надходять з України, а, й на оцінках незалежних експертів, як українських, так і міжнародних.

Не секрет, що в останні місяці було оприлюднено низку відповідних рейтингів авторитетних аналітичних центрів. За всіма цими рейтингами Україна скочується вниз, як у питаннях демократії, так і в питаннях економічних. Тобто, це є перший важливий елемент для розуміння того, якими можуть бути наступні кроки. Розуміння ситуації набагато адекватнішим є зараз, ніж кілька місяців тому.

Друге, є чітке розуміння, що період вичікування щодо можливих змін, або корекції курсу нинішньої влади також добігає кінця, оскільки нинішня влада фактично рік вже керує країною. Були дані обіцянки, в тому числі під час першого візиту Віктора Януковича до Брюсселю, і є аналіз експертів. Таким чином, вже є достатньо матеріалу і часу для того, щоб зробити відповідні висновки, а висновки є невтішними.

І третє, перш ніж застосувати найпотужніші інструменти, завжди застосовують інструменти більш калібровані. Були вже відповідні оцінки і висловлювання комісара ЄС, була резолюція Європарламенту, заяви окремих політичних груп, серед яких, зокрема, заяви Політичної Асамблеї і саміту Європейської народної партії, які ще у вересні минулого року звернули увагу на загрозливі авторитарні тенденції в Україні.

Все це призводить зараз до розуміння, що потрібні наступні кроки, які будуть робитися, як в рамках звичайних інструментів і тих інститутів, які існують між Україною та ЄС, мається на увазі урядовий рівень, парламентський рівень, але також є і інші інструменти, про які може йти мова. Це стосується рівня залучених європейських посадовців. Зокрема, ми знаємо, що планується на самому початку березня візит Верховного представника ЄС Кетрін Ештон до Києва. Йдеться також про те, що складається враження, що Президент України особисто не розуміє тону і нюансів тих месиджів, які йому надходять, або робить вигляд, що не розуміє.

Дипломати завжди знають більше, ніж говорять. Я відчув, що є зараз згода, щоб цю відстань, від того, що знають дипломати і що говорять, скоротити. Тому що це важливі оцінки, які мають почути не лише керівництво країни, але мають почути і українці, українське громадянське суспільство. Не йдеться про те, щоб брати ту чи іншу сторону, йдеться про те, щоб висловлюватися принципово.

Є і ще один важливий нюанс. Складається враження, я можу сказати про свою оцінку цього, що інтересам деяких людей в оточенні Януковича не обов’язково відповідає продовження нинішньої політики Президента. Маються на увазі, перш за все, економічні інтереси такого оточення.

УНІАН: Ви кажете про можливість санкцій проти України?

Г.Н.: Ні, думаю, йдеться, по-перше, про розуміння, і відповідне спілкування і пояснення цим людям і тим інтересам в оточенні Януковича, що якщо ця політика Януковича буде продовжена, вона не обов’язково відповідатиме, а скоріше, буде контрпродуктивною інтересам цих кіл, які бачать більше переваг у зближенні з Європою, ніж у віддаленні від Європи.

Можу також сказати, що зараз виникає питання стосовно того, а хто взагалі відповідає за європейську інтеграцію в Україні. Після змін, після ліквідації Бюро у справах з європейської інтеграції у Кабінеті міністрів, після того, як віце-прем’єр-міністр Сергій Тигіпко перестав відповідати за це питання, і це перейшло, як тут розуміють, до відповідальності першого віце-прем’єра, реально є побоювання, що ситуація повертається на кілька років назад, коли фактично питання європейської інтеграції звужувалися до зовнішньополітичного аспекту виключно.

УНІАН: Очевидно, що під час зустрічей піднімалося і питання заборони Юлії Тимошенко відвідати Брюссель. Як вам здалося, це сприймається в столиці ЄС?

Г.Н.: Так, дійсно, ми говорили про те, що, незважаючи на запрошення Президента Європейського парламенту, влада заборонила лідеру найбільшої опозиційної партії Юлії Тимошенко виїхати в Брюссель для зустрічі з ним. В цьому всі без виключення співбесідники вбачають не лише неповагу до Президента, але й неповагу до інституції, якою є Європейський парламент.

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Г.Н.: Ну, ми подивимося, що будуть говорити агітатори і пропагандисти Партії регіонів з цього приводу, але для мене особисто в цьому немає нічого дивного, з огляду на те яка політична культура панує на верхівці в Україні, що дає можливість звести нанівець таку важливу інституцію, як парламент, який перетворюється на покірну, сервільну машину для голосування з метою задоволення забаганок персони номер один. Тому нічого дивного, що якщо так ставлять до української Верховної Ради, то так поставились до Європейського парламенту і до голови Європейського парламенту.

Нагадаю, що головою Європарламенту є поляк, колишній прем’єр-міністр Польщі, куди планує цього тижня здійснити візит Президент Янукович. Так що, як мінімум, з дипломатичної точки зору, те, що було зроблено – це є помилково, висловлюючись дуже делікатно, а як максимум - це просто ганьбить українську сторону і українську дипломатію, зокрема.

Розмовляв Сергій Воропаєв.