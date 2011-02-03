Харків і Варшава починають співпрацю в авіаційній галузі

Харків. 3 лютого. УНІАН. Харків та Варшава започатковують співробітництво в авіаційній галузі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, делегація Харкова на чолі із секретарем Харківської міської ради Олександром НОВАКОМ під час перебування з офіційним візитом у Республіці Польща у рамках підписання Угоди про побратимство та співробітництво між Харковом і Варшавою зустрілася з керівництвом державного підприємства з обслуговування аеропортів Warsaw Airport Services Sp.o.o.

Сторони відзначили, що існує реальна перспектива започаткування співробітництва у сфері забезпечення обслуговування літаків та пасажирів у міжнародному аеропорту «Харків», а також в організації стажування для співробітників Харківського аеропорту. У комплексі питань обслуговування пасажирів та літаків розглядалася можливість встановлення прямого авіасполучення між Харковом і Варшавою.

Учасники зустрічі обмінялися досвідом у галузі управління міським транспортом та обговорили ідеї щодо розвитку транспортної системи в сучасних мегаполісах, якими є Варшава та Харків.