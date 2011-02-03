Президенти України та Польщі підписали дорожню карту співробітництва
13:44, 03 лютого 2011Новини ЄС
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До 2012 року...
Варшава. 3 лютого. УНІАН. Президенти України і Польщі Віктор ЯНУКОВИЧ і Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ підписали Дорожню карту українсько-польського співробітництва на 2011-2012 роки.
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулася сьогодні у Варшаві в рамках державного візиту Президента України до Польщі.
Також в рамках візиту відповідні члени офіційних делегацій підписали Меморандум про співробітництво між Державною агенцією з інвестицій та керівництва національними проектами і Польською агенцією інформації та закордонних інвестицій.
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