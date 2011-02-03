Янукович каже, що в Європі неправильно розуміють ситуацію в Україні

Варшава. 3 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що європейські політики і громадськість отримують однобічну інформацію щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на спільній з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ прес-конференції у Варшаві.

«Я хочу зробити наголос на тому, що у Вас інформація однобічна», - заявив Президент України, відповідаючи на запитання польського журналіста з приводу 18 кримінальних справ, порушених в Україні проти опозиційних політиків, і надання України оцінки як «частково вільної».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ уточнив, що насправді інформація про порушення нібито 18 кримінальних справ проти опозиціонерів не відповідає дійсності.

«Це хтось написав Вам неправду. Наскільки мені відомо, там поки що лише дві кримінальні справи», - сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «правосуддя розставить крапки над «і» у вирішенні того, була та або інша людина винною».

«І для правосуддя немає жодного значення, якого кольору прапор, до якого належить та чи інша людина, яка порушила закони держави. Чи в яку церкву та людина ходить, чи якої вона національності. І це головний принцип. Тобто, верховенство права в Україні буде працювати», - заявив глава держави.