Україна хоче підтримки Польщі на шляху євроінтеграції

Варшава. 3 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що українська сторона сподівається на подальшу активну підтримку своїх євроінтеграційних прагнень під час головування Польщі в Європейському Союзі у другій половині 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на спільній з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ прес-конференції у Варшаві.

Глава держави зазначив, що домовився зі своїм польським колегою про тіснішу взаємодію у напрямку європейського виміру під час головування Польщі у Євросоюзі.

«І особливо хочу підкреслити, що європейська інтеграція є головним зовнішньополітичним пріоритетом України», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, від Польщі українська сторона, безумовно, відчуває послідовну і конкретну підтримку своїх євроінтеграційних прагнень.

У свою чергу, Б.КОМОРОВСЬКИЙ підкреслив, що польська сторона готова поділитися своїм досвідом з Україною та підтримувати євроінтеграційні прагнення східного сусіда.

«Україна повинна докласти усіх зусиль, щоб її підготовка була переконливою і достатньою, адже пізніше також буде оцінка з боку європейських установ. А це є сувора оцінка, яку колись також проходила і Польща», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.